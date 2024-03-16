اليوم السابع
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خلال ساعات.. الحكم على متهم بـ "أحداث وسط البلد"

السبت، 16 مارس 2024 04:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على متهم بـ "أحداث وسط البلد" المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب ـ إيهاب المهندس

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تصدر محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أحداث وسط البلد".
 
كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
 
وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
 
 






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