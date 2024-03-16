خطبة عن فضل الصدقة بمسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف ، لمتابعة خطبة أقيمت بعد صلاة العصر تحدثت عن فضل الصدقة.

وألقى الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، خطبة عن فضل الصدقة، حضرها عدد كبير من المصليين الذين أدو صلاة العصر داخل المسجد.

يذكر أن مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، يقيم العديد من الفاعليات طوال شهر رمضان المبارك، منها خطب يتم اعطائها يوميا عقب صلاة العصر، بالإضافة إلى مقرأة للقرآن الكريم يتم تنظيمها كل يوم .