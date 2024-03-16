خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لسبعة قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين.. تفاصيل

1- سؤال (حكم ربط الشباب من الرجال لشعرهم علي شكل ذيل حصان ؟)

- أجاب فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة إجابة نموذجية جامعة عناصر الفتوي الصحيحة والتي يحب ان يراعيها كل من يعمل في مجال الافتاء .. حيث قال فضيلته ان هذا ماكان عليه الرجال في عصر النبوة الشريف لذلك فهو أمر مباح ولكن براعة شديدة وحنكة الفقيه المعلم أشار فضيلته الي شرط هام يجب مراعاته وهو جواز هذا بشرط الا يتعارض مع عرف المكان .. حتي لا ننتقل بهذا الفعل الي حكم فعل اخر وهو التشبه من الرجال بالنساء .. ولعل ما أشار اليه مولانا الإمام يعكس مهارة وبراعة المفتي عند اجابته علي سؤال كهذا وجي أن يتعلم منها كل من يتعرض للفتوي في زمننا هذا.

2- سؤال (حكم الدين في عمل تاتو أو مايكروبليدنج؟)

- فصل الدكتور علي جمعة هذه القضية التي تشغل بال كثير من السيدات لاسيما في اوساط معينة بأسلوب علمي رصين وسهل من خلال عرض فضيلته لقواعد ثابته اولها .. ان الدم اذا خرج من مكانه صار نجسا وان من يحفر هذا الوشم يجب أن يقوم بعمل فجوات تملأ بالدم ثم يقوم بتلوين هذا الدم بمادة التوتيا.. لذلك تمون البشرة نجسة بهذا الدم الذي دخل إليها فيصير بذلك حراما

- وبناء عليه إذا كان هناك أي اختراع لعمل رسم ما مبتعدا عنما يفعله التاتوه من خروج للدم ومراعيا للشروط التي سبق ذكرها بالإضافة لعدم القصد من ورائه الفتنة سواء للرجال أو النساء علي حد سواء ... فلا شئ فيه.

3- سؤال (ماهو حكم لبس الخاتم والحظاظة للرجال؟)

- أيضا أجاب فضيلة الشيخ علي هذا السؤال بمهارة شديدة مختلطة بروح الدعابة غير الجديدة علي فضيلته حيث أوضح فضيلته ان الخاتم مباح ولا شئ في لبسه للرجال حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وتبعه بعد ذلك صحابته الكرام ... أما عن الحظاظة اي بمعني انها تلبس لتأتي لصاحبها بالحظ .. فهذا حرام بل وليس من الإسلام.

4- سؤال (حكم زراعة الشعر للرجال؟ )

- أوضح فضيلة الدكتور أن قضية جمال الشعر ليست ذات اهمية عند الرجل حيث ان الرجل لا يحتاج الي ذلك .. بينما تحتاج المرأة الي الاهتمام بشعرها وتزيينه وتصفيفه اكثر بكثير واستدل علي ذلك ان الرجل يجب عليه في التحلل في الحج ان يحلق او يقصر شعره كله بينما يقتصر ذلكزعند المرأة قص قدر عقلة اصبع.

5- سؤال (ماهو حكم عمليات التجميل؟)

- كانت الإجابة عن هذا السؤال واضحة ومفصلة وبمثابة الدليل لمن يفتي بسؤال كهذا بأن يفتي فيه تبعا لاحوال كل سائل .. فكما ذكر فضيلته ان الفيصل في هذا هو (عدم الغش أو التليس) كتغيير خلقة معينة بالعدوان علي خلق الله جل وعلا وهذا محرم بالطبع .. أما من لجأ لجراحات التجميل لعلاج عيب أو إصابة أو مرض ما فلا شئ فيه.

6- سؤال (ماهو حكم زوج هدد زوجته بالطلاق أن لم تقوم بعمل عملية تجميل ما؟)

- اجاب فضيلة الدكتور علي السائلة بقوله "خلاص .. تشوف وتوازن بين الطلاق وبين أن تستجيب ولا شئ عليها"

- ولعل فضيلة الدكتور يشير هنا الي حال بعض الزوجات ممن قد يكون ليس لهن عائل أو ليس لهن مصدرا للدخل يعينها علي المعيشة في حال الطلاق أو كانت تحرص علي مصلحة بيتها وأولادها .. لذلك لها أن تستجيب لطلب زوجها ولا شى عليها.

7- سؤال (هل للزوجة أن تستأذن زوجها في عمليات التجميل؟)

- كانت الإجابة علي هذا السؤال محددة وواضحة ان عمليات التجميل قد لا يجوز فعلها قبل زواج المرأة ان اندرج هذا الفعل تحت عنوان التزوير لمن سيتزوج بهذه المرأة .. أما بعد زواجها فلو طلب الزوج هذه العملية يما لا يعرض الزوجة للخطر كان لها ان توافق بشرط ألا يكرهها الزوج علي ذلك.