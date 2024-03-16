خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لأربع قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين.. تفاصيل

1- سؤال (إزاي زوجات النبي كانوا بيلبسوا الحجاب؟)

- كانت الإجابة متقنة وكافية حيث وضح فضيلته، أن الحجاب ظهر قبل الإسلام وهذا أمر معروف، ولما جاء الإسلام أقر عليه باعتباره يساعد المرأة علي حفظ عفتها وقيمتها.

- وأحب أن أوضح أمرا هاما.. وهو أن الإسلام دين يقر الفعل الذي قد يوافق مصلحة الناس متي توافق مع تعاليمه وآدابه بغض النظر عن الفاعل.. وعندنا أمثلة كثيرة علي ذلك منها إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء الذي كانت تصومه يهود في المدينة قبل الإسلام.

2- سؤال (هل المايوه الشرعي حلال؟)

- أجاب فضيلة الدكتور بقوله، إنه أفضل من التعري في ملابس كاشفة أخري. ومن هذه الإجابة نفهم أمور عدة منها أن التعري حرام مهما كان مسمي الملبس - وأن الملابس الكاشفة الواصفة الشفافة أيضا لا تجوز أن ترديها المرأة لأنه قد يظهر أو يصف عورتها.. لذلك أجاب فضيلته عن سؤال آخر في نفس السياق عندما سئل عن لماذا شرع الله الحجاب؟؟ فأجاب فضيلته بذكاء وعلم يغبط عليه وبأسلوب جيد يناسب فهم هذا السن... وهذا صحيح... فكما قال إن البنات خلقهن الله في جمال ظاهر فيجب عليهن أن يحتجبن علشان يداروا شوية من جمالهن المعلن ويصبح جمالهن في وقارهن بسترهن وهذا كلام جيد.

- ثم استطرد فضيلة الإمام بذكره هذا المثال الذي يقطع الطريق علي كل متربص متصيد لدين الله بقوله إن الرجال أيضا عليهم حجاب... وذكر حدود عورة الرجل أيضا.

لذلك يفهم كل عاقل أن فضيلة الدكتور قد قال بتحريم لبس ما يسمي بالمايوه البكيني للمرأة البالغة مع جواز لبس المرأة لما يسمي بالمايوه الشرعي - إذا تحققت معه تلك الشروط التي ذكرناها آنفا.

3- سؤال (هل ينفع أجبر أختي علي الحجاب؟)

- أحسن فضيلة الدكتور في اجابته القاطعة علي هذا السؤال بقوله أن هذا لا يجوز.

وهذا معروف ومعلوم عند كل متفقه في ايات الله.. فلقد قال تعالي: "لا إكراه في الدين" لذلك ليس لأحد أن يجبر غيره علي عبادة ما .. فجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر أحد علي أي عبادة.. والأدلة علي ذلك كثيرة.. فكيف لغيره صلي الله عليه وسلم أن يفغل ذلك.

4- سؤال (هل النقاب فرض؟)

- كانت هذه الإجابة أيضا من الإجابات التي أجاد فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة في الإجابة عنها بطريقة رائعة مدعومة بالدليل عليها .. فقال فضيلته أن النقاب ليس فرضا.. فلو كان كذلك لما أمرن أن يكشفنه عند الطواف في الحج والعمرة.

- فعلا... فالبنت عند الصلاة تقوم بتغطية شعرها فورا للصلاة.. ولكنها لا تغطي وجهها بالنقاب.. فكيف يكون النقاب فرضا كالحجاب؟؟.