حريق استديو الأهرام.. اعرف الإسعافات الأولية عند الإصابة بالحروق

كتبت فاطمة خليل

أثار حادث حريق استديو الأهرام بالعمرانية الذى نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الذعر بين الناس، بسبب مشهد الحريق الكبير الذى التهم استديو الأهرام والعمارات المجاورة له، وأصيب فيه 14 شخصًا وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيات الهرم وأم المصريين لتلقى الرعاية الصحية، في هذا التقرير نتعرف على الإسعافات الأولية عند الإصابة بالحروق.

حريق استديو الاهرام

تحدث الحروق عندما يتعرض الجلد للحرارة أو المواد الكيميائية، مثل النار أو حروق الشمس أو الأحماض أو الكلور أو المواد الكيميائية تحدث الحروق عندما يتعرض الجلد للسوائل الساخنة، على سبيل المثال الماء المغلي أو البخار أو الزيت الساخن، بحسب موقع firstaidbylevande

وتنقسم الحروق والحروق عادةً إلى ثلاث فئات اعتمادًا على مقدار الضرر الذي تسببه للجلد والأنسجة الأساسية.

- الحروق من الدرجة الأولى أو الطفيفة هي حروق سطحية وتؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد مما يجعلها مؤلمة.



حريق استديو الاهرام

- تمتد حروق الدرجة الثانية أو الحروق الجزئية تحت سطح الجلد وتتشكل البثور.

- تؤدي الحروق من الدرجة الثالثة أو الحروق الكاملة إلى إتلاف طبقة الجلد بأكملها والأنسجة الأساسية مما يؤثر على الأعصاب والعضلات والدهون يبدو الجلد شاحبًا ومتفحمًا.

تحدث الحروق عند الأطفال الصغار أكثر من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين؛ وهي تحدث دائمًا تقريبًا نتيجة للحوادث.

حريق استديو الأهرام.. اعرف الإسعافات الأولية للحروق

الإسعافات الأولية الحروق الطفيفة

- قم بتشغيل الماء البارد الجاري على الحرق لمدة 20 دقيقة إذا كان هناك كسر في الجلد، أي جرح، فقم بتنظيف أي أوساخ بعناية من تلك المنطقة من الجلد بينما لا يزال الجرح تحت الماء.

- لا تضع أي كريمات أو مستحضرات أو دهون ولا تستخدم أي ضمادات لاصقة.

- قم بتغطية المنطقة بكيس بلاستيكي نظيف أو غلاف بلاستيكي للحفاظ على نظافة المنطقة والمساعدة في تجنب العدوى.

- معظم الحروق التي تحدث في المنزل تكون طفيفة وتشفى خلال أيام قليلة يمكن استخدام مسكنات الألم البسيطة مثل الباراسيتامول لتخفيف الألم.

إسعافات أولية للحروق الشديدة

الأولوية هي تبريد الإصابة وطلب المشورة الطبية بمجرد بدء التبريد، ولكن هذا لا ينبغي أن يؤخر نقل المصاب إلى المستشفى.

غسل المنطقة بالماء البارد لمدة 10 دقائق على الأقل.لا تقم بإزالة أي شيء ملتصق بالحرق، ولا تلمس الحرق أو تفقأ البثور.لا تضع أي كريمات أو مستحضرات أو زبدة أو دهون على الحرق.إزالة أي مجوهرات أو ملابس محترقة من المنطقة المصابة بشرط عدم التصاقها بالحرق.لف المنطقة المحروقة بكيس بلاستيكي نظيف أو قم بتغطيتها بغشاء ملتصق لمنع العدوى كإجراء مؤقت أثناء انتظار وصول المساعدة الطبية أو أثناء ذهابك إلى المستشفى.

الحروق الكيميائية

- إذا كان الحرق ناتجًا عن مادة كيميائية منزلية، قم بإزالة البودرة فورًا أو اشطف المنطقة إذا كانت سائلة في ماء جاري بارد لمدة 20 دقيقة على الأقل.

- إذا تم ابتلاع المادة وظهر على طفلك صعوبة في التنفس أو علامات صدمة، ضع طفلك على الأرض، وقم بفك أي ملابس ضيقة، وتأكد من أن مجرى الهواء لدى طفلك واضح وكن مستعدًا لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

- خذ معك الحاوية الكيميائية إلى المستشفى حتى يعرفوا ما الذي يتعاملون معه.

متى يجب طلب المشورة الطبية

تحمل جميع الحروق من الدرجة الثانية والثالثة خطر الصدمة، لذا يحتاج المصاب إلى الذهاب إلى المستشفى. يجب رؤية وتقييم جميع حروق الدرجة الثانية وحتى حروق الدرجة الأولى السيئة من قبل الطبيب في أسرع وقت ممكن.

حروق الدرجة الثانية التي تغطي مساحة كبيرة، أو حروق الوجه أو اليدين أو المفاصل، وجميع حروق الدرجة الثالثة تتطلب العلاج في المستشفى.

طرق الوقاية من حدوث الحرائق

يمكن منع معظم الحوادث التي تنطوي على الحروق من خلال بعض احتياطات السلامة البسيطة.

-راقب أطفالك.

-تأكد من وجود حماية حول البوتاجاز إن أمكن، ثم ضع الأوانى على الحلقات الخلفية من البوتاجاز.

-وضع المشروبات الساخنة بعيداً عن متناول الأطفال وتجنب تمرير المشروبات الساخنة فوق رؤوس الأطفال.

-احتفظ بالمبيضات المنزلية وسوائل التنظيف والمواد الكيميائية الأخرى في خزانة مغلقة، واستخدم أغطية مقاومة للأطفال على الزجاجات.

-احتفظ بأعواد الثقاب والولاعات بعيدًا عن أنظار ومتناول الأطفال.

-قم دائمًا بتخطيط مخرج للعناية بالحريق والتدرب عليه.