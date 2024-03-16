جوتيريش يبعث رسائل لبوتين وأردوغان وزيلينسكى

وكالات

كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأخير بعث رسائل في فبراير الماضي إلى رؤساء روسيا وتركيا وأوكرانيا حول مسألة ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ستيفان دوجاريك قوله: "نواصل التفاوض مع جميع الأطراف لضمان استمرار التجارة واستمرار الإمدادات الغذائية وبقاء السفن آمنة".

وأضاف المتحدث: "في هذا الصدد، في وقت سابق من شهر فبراير، أرسل الأمين العام رسائل إلى رؤساء روسيا وتركيا وأوكرانيا، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن حرية الملاحة المدنية تظل الهدف الرئيسي لجهود الأمم المتحدة المستمرة، ويجب أن تكون طرق الغذاء والتجارة آمنة".

ووفقا لدوجاريك، تظل الصادرات الغذائية والزراعية التي تمر عبر البحر الأسود ذات أهمية بالغة للأسواق العالمية والأمن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أنه "على الرغم من تسجيل تحسن كبير في الأشهر الأخيرة من حيث حجم صادرات الأغذية التي تعبر البحر الأسود، إلا أن السفن المغادرة من أوكرانيا وروسيا لا تزال تواجه مخاطر جراء استهداف الموانئ والألغام البحرية".