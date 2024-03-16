جسر إنساني جديد من مصر إلى غزة لنقل وجبات إفطار وسحور طازجة يوميا.. صور

رفح ـ محمد حسين

جسر إنساني برى جديد انطلق من مصر، لإغاثة الأشقاء في غزة من تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وخلاله يقوم المتطوعون من فرق الهلال الأحمر المصري بدورهم الإنساني في توفير، وجبات إفطار للصائمين بقطاع غزة يتم تجهيزه علي الجانب المصري ونقلها يوميا لتصل في موعدها.

وأعلن الهلال الأحمر المصري، أنه يوميا يواصل رسالته خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى، ومن خلال المطبخ الإنساني المخصص لهذا الغرض في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء في إعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة، ونقلها عبر الجسر البرى الرابط بين المطبخ الإنساني وقطاع غزة.

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء تم فيها اقامة مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لتوفير وجبات الإفطار والسحور للأسر النازحة في قطاع غزة، لافتا إلى أن المركز تابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 15 ألف وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة في أول مراحله.

وقال مصطفى رفعت، مسئول الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، إن المركز يقوم بإعداد وجبات الإفطار والسحور، وتجهيز الخبز من خلال خط إنتاج الخبر الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أنه تم إنتاج 7 آلاف وجبة تزداد حتى تصل إلى 30 ألف وجبة يوميًا، لافتا إلى قيام المركز بتجهيز الوجبات وإنتاج الخبز وإعداد السلات الغذائية، لافتا إلى إنتاج 25 ألف رغيف خبز يومًا تزداد إلى 50 ألف رغيف خبز يوميًا.

وأكد أن مركز الإمداد الغذائي، يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع إستراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.

ويأتي هذا الدور واستكمالا للأدوار التي تقوم بها مصر ممثلة بمؤسسات الدولة والمنظمات الإنسانية وشباب مصر المتطوعين ، ويؤدي مهمة نقل الوجبات شباب الهلال الأحمر المصري والمنوط بهم توصيلها لداخل غزة يوميا ضمن خطوات عملهم التطوعية اليومية التي ينفذونها بلا توقف لتقديم الدعم الانساني اللازم لأهل غزة.

واوضحت بيانات الهلال الأحمر المصري الرسمية، أنه بدأ العمل في المطبخ تحت شعار "مطبخ إنساني يطعم أملًا"، ضمن خدمات مركز الإمدادات الغذائية لدعم غزة التابعة للهلال الأحمر المصري وداخله لا تتوقف عجلة العمل لحظة واحدة.

ويعمل فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة في تجهيز "المطبخ الإنساني" ليُصبح جاهزًا لفتح أبوابه وبدء التشغيل لتوفير 30 ألف وجبة افطار وسحور للأسر النازحة بقطاع غزة مع أول أيام شهر رمضان من مدينة الشيخ زويد، لينطلق هذا المطبخ، حاملًا رسالة إنسانية نبيلة مفادها "ليست فقط اطعام ولكن لإسعاد القلوب، وتقديم يد العون في ظل الظروف الصعبة".

واستهل العمل رسميا بالمطبخ بافتتاح الهلال الأحمر المصري خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنسانى" بمدينة الشيخ زويد، مهمته من داخل المطبخ توفير 25 ألف رغيف خبز يومياً كمرحلة أولى، ليدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الازمة الحالية بقطاع غزة ، ويأتي ذلك مع استراتيجية الهلال الأحمر توسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للاسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية

يذكر أنه مهام تطوع يوميه لخدمة الأشقاء في غزة ينفذها شباب الهلال الأحمر المصري يوميا حيث ينتقلون من مصر إلى غزة عبر بوابة معبر رفح ويواصلون مهامهم الإنسانية في بناء المخيمات واستقبال المشردين من الحرب، وتقديم المساعدات والدعم النفسي والترفيه للأطفال والأسر.

وأعلن الهلال الأحمر المصري، أن مجموعاته التطوعية التي تصل لغزة في مهام إنسانية يومية، قامت بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر الفلسطيني، بتنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بمحور صلاح الدين علي الشريط الحدودي ، بهدف تخفيف الأثر الناجم عن وطأة الاحداث التي عاصروها، كما انه يتم بالتنسيق والشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني توفير وتوزيع الاحتياجات الأساسية والملحة علي النازحين المتواجدين بمنطقة المواصي جنوب غرب خان يونس، وتنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2 للعمل على تحسين الحالة النفسية للأطفال.