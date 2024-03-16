تونس تؤكد أهمية انتخابات مفوضية الاتحاد الافريقى المقبلة

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أكد كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة أهمية الانتخابات المقبلة للمناصب العليا فى مفوضية الاتحاد الافريقى فى ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة.

وجاءت تصريحات بن رجيبة فى كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام الدورة الاستنثائية للمجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى للنظر فى المعايير والاليات التى سيتم اعتمادها فى انتخاب المناصب العليا لمفوضية الاتحاد الافريقى، المزمع تنظيمها فى شهر فبرايرعام 2025..وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

وأكد بن رجيبة موقف تونس المبدئى الداعى الى احترام مبدأ التمثيل الجغرافى العادل والتداول على المناصب العليا للاتحاد بين مختلف الأقاليم الجغرافية وعلى مستوى دول نفس الإقليم، فضلا عن مبدأ الكفاءة ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية التوصل الى حلول توافقية بين الدول الأعضاء تضمن حسن سير المفوضية المقبلة ونجاحها فى التعاطى مع اهم التحديات التى تواجه القارة.