تفاصيل أعمال إنشاء محطة الأقصر في الخط الثانى للقطار السريع.. صور

تنفذ وزارة النقل محطات الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع "أكتوبر- أسوان- أبو سمبل"، ومن بينها محطة الأقصر للقطار السريع، والتى تخدم محافظة الأقصر وهى من المحطات السريعة، ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى إنشاؤها والمكونة من 3 خطوط.

ويبلغ إجمالى عدد محطات الخط الثانى 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هى (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج - قنا- الأقصر- إدفو- مطار أسوان- توشكى- أبوسمبل)، و26 محطة للقطارات الإقليمية هى (العياط- الفشن- العدوة - بنى مزار- سمالوط)، والتى وجه وزير النقل عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب إليها "أبو قرقاص- ملوى- ديروط- القوصية- منفلوط- أبوتيج- الغنايم- طهطا- جهينة- أبيدوس- فرشوط- نجع حمادى- دشنا- قوص- أرمنت- إسنا- السباعية- كلابشة- دراو- اسوان الجديدة- ميدكوم) ويلتقى هذا الخط فى محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول وفى محطة قنا بالخط الثالث.

ويمر الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة بالتوازى مع مسار الطريق الصحراوى الغربى المار بمحافظات الصعيد، كما يضم مركزا للتحكم والسيطرة، وورشة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة، بالإضافة إلى 2 نقطة للصيانة والتخزين تقع فى مناطق (أسوان- أبو سمبل- سفاجا)، وتبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومتر/ الساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كيلومترا/الساعة، وعدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، والهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.