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تعرف على موعد احتفال الكنيسة بعيد القيامة المجيد هذا العام

السبت، 16 مارس 2024 02:00 ص
تعرف على موعد احتفال الكنيسة بعيد القيامة المجيد هذا العام كنيسة -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر الصوم الكبير في الكنيسة من أقدس أنواع الصوم، فقد بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإثنين الموافق 11 مارس 2024، بينما يختتم بعيد القيامة فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما. 
 
ويصوم الأقباط الأرثوذكس 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بسبت النور أو ليلة العيد، ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية أسابيع. 
 
وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث بدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير اليوم الإثنين 11 مارس، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

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