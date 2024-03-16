تعرف على موعد أذان المغرب اليوم السبت بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

سوهاج محمود مقبول

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 16-3-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته سادس أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 16-3-2024، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

حيث جاء موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم السيت 16-3-2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- السحور اليوم سيكون في تمام الساعة 2:19 دقيقة

- موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:19

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:38 دقيقة.

- موعد الشروق : يكون في تمام الساعة 6:01 دقيقة

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:03 دقيقة.

- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:17 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم السبت سادس أيام شهر رمضان في محافظة سوهاج 13 من الساعات 45 دقيقة

كانت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج قد أعلنت عن جاهزية 8029 مسجدًا لأداء الشعائر الدينية وتقديم الدروس الأسبوعية خلال شهر رمضان المبارك، في مختلف الإدارات التابعة بنطاق المحافظة، إذ يؤدي الأئمة الشعائر الدينية والرمضانية في المساجد الكبرى، فضلا عن إقامة دروس دينية أسبوعية تحدد موضوعاتها إدارة الأوقاف التابع لها المسجد، وفقا لتكليف وزارة الأوقاف أسبوعيا.

وتتضمن موضوعات الخطب، موضوعات دينية وروحانية بنفحات الشهر الكريم رمضان 1445هـ/2024م، فضلًا عن موضوعات حياتية تناقش البيئة المحيطة، من خلال دروس موحدة، كما توفّر مديرية الأوقاف دروسًا للنساء في المساجد الكبرى بالمحافظة، والتي ستُقام بها الدروس وملحق بها مصلى للنساء، من خلال واعظات من الأزهر الشريف تابعين للأوقاف، يتم تحديد مواعيدهن وفقا لطلب كل إدارة.