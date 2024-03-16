تعرف على منافذ بيع السكر بـ27 جنيها فى أحياء وقرى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية ، اليوم السبت، ضخ كمية كبيرة من السكر تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، برئاسة أحمد منصور، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في العديد من المنافذ لتوفيره للجمهور بسعر 27 جنيهًا فقط في عدد من الأحياء والمراكز والمدن لرفع العبء عن الجمهور، بدءً من الساعة الحادية عشرة صباح غد الأحد.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إنه سيتم إتاحة السكر في عدد من منافذ للبيع تحت إشراف مديرية التموين وهي في حي أول هي ماركت المصطفى في شارع فاروق وماركت المخلصين بشارع داوود حمدان، كما سيتم إتاحة السكر في حي ثانٍ في 6 أماكن هي جنة الإسماعيلية في شارع عرايشية مصر والدنيا بخير بشارع السكة الحديد ومحل العدوي بمنطقة حي السلام.

كما توفر المحافظة السكر في 3 أماكن بحي ثالث الإسماعيلية، هي ماركت نقاوة في ميدان فوكس وماركت الدنيا بخير في حي الزهور وماركت هايبر باندا في الشارع التجاري.

,أعلنت محافظة الإسماعيلية بيع السكر في قرية أبو عطوة في الأماكن التالي: منطقة أبو عطوة، "ماركت التوحيد، وماركت منسي، وماركت أنور، وعلافة جبريل، وماركت أولاد يحيى، وهايبر أبو عطوة".

وفي منطقة أبو شحاتة والدبابات، "ماركت أبو يوسف، وماركت العدوي، وماركت، والبشائر في عزبة البهتيني".