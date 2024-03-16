بريطانيا: الحرب الأوكرانية مسئولة عن الارتفاع الكبير فى عدد الرجال الروس ذوى الإعاقة

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الحرب الأوكرانية مسؤولة عن الارتفاع الكبير فى عدد الرجال الروس ذوى الإعاقة.

واستشهدت الوزارة، فى تحديثها الاستخباراتى المنشور عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت بإحدى تحليلات "فورستكا" والتى تستند إلى بيانات صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعى الروسي.

وفقًا للتحليل الذى استشهدت به وزارة الدفاع البريطانية، ارتفع عدد الرجال الروس ذوى الإعاقة بنسبة 30% بين عامى 2022 و2023.

وأضافت الاستخبارات البريطانية أنه فى عام 2022، وهو العام الذى بدأت فيه روسيا تدخلها العسكرى فى لأوكرانيا، كان هناك 1.67 مليون رجل تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عامًا من ذوى الإعاقة فى روسيا. وفى عام 2023، ارتفع الرقم بمقدار 507 آلاف – أو 30٪.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن علماء السكان الروس أخبروا فورستكا أن الزيادة فى عدد الرجال ذوى الإعاقة كانت على الأرجح بسبب نمو المعاقين العسكريين.

وأضافت أن الغالبية العظمى من الضحايا الذين تكبدتهم القوات المسلحة الروسية نتيجة للصراع فى أوكرانيا، والذين يزيد عددهم عن 335 ألفًا، كانوا من الأفراد الجرحى.

ورجحت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون لهذه الزيادة "تأثير كبير على الخدمات الطبية والاجتماعية الروسية".