انقطاع المياه غدا عن بعض الشوارع بسوهاج لأعمال الإحلال والتجديد.. تفاصيل

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن انقطاع المياه ببعض الشوارع بمدينة سوهاج بحى شرق وحى غرب فى الفترة من الأحد 17 مارس 2024 حتى الاثنين 1 أبريل 2024 ولمدة لا تزيد عن 4 ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه سوهاج، إنه يتم خلال تلك الفترة إجراء أعمال اللضميات وتنفيذ أبواش حريق ومحابس غسيل بخطوط المياه التى تم إحلالها وتجديدها.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.