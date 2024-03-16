اليوم السابع
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النيابة تعاين موقع حريق استديو الأهرام لبيان أسباب الحادث.. صور

السبت، 16 مارس 2024 12:17 م
النيابة تعاين موقع حريق استديو الأهرام لبيان أسباب الحادث.. صور حريق استوديو الأهرام
كتب أحمد حسني - تصوير خالد كامل

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انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حريق استوديو الأهرام، لبيان أسباب الحريق الذي اندلع داخل الأستوديو والتهم كافة محتوياته بالكامل من ديكورات وأخشاب وأماكن مخصصة للتصوير وممرات وساهمت مواد سريعة الاشتعال فى نشوب الحريق بشكل سريع فى كافة أرجاء المكان. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
 
حريق استوديو الأهرام (1)
حريق استوديو الأهرام (1)

 

حريق استوديو الأهرام (2)
حريق استوديو الأهرام (2)

 

 

حريق استوديو الأهرام (3)
حريق استوديو الأهرام (3)

 

 

حريق استوديو الأهرام (4)
حريق استوديو الأهرام (4)

 

 

حريق استوديو الأهرام (5)
حريق استوديو الأهرام (5)

 

 

حريق استوديو الأهرام (6)
حريق استوديو الأهرام (6)

 

 

حريق استوديو الأهرام (7)
حريق استوديو الأهرام (7)

 

 

حريق استوديو الأهرام (8)
حريق استوديو الأهرام (8)

 

 

حريق استوديو الأهرام (9)
حريق استوديو الأهرام (9)

 

 

حريق استوديو الأهرام (10)
حريق استوديو الأهرام (10)

 

 

حريق استوديو الأهرام (11)
حريق استوديو الأهرام (11)

 

 

حريق استوديو الأهرام (12)
حريق استوديو الأهرام (12)

 

 

حريق استوديو الأهرام (13)
حريق استوديو الأهرام (13)

 

 

حريق استوديو الأهرام (14)
حريق استوديو الأهرام (14)

 

 

حريق استوديو الأهرام (15)
حريق استوديو الأهرام (15)

 

 

حريق استوديو الأهرام (16)
حريق استوديو الأهرام (16)

 

 

حريق استوديو الأهرام (17)
حريق استوديو الأهرام (17)

 

 

حريق استوديو الأهرام (18)
حريق استوديو الأهرام (18)

 

 

حريق استوديو الأهرام (19)
حريق استوديو الأهرام (19)

 

 

حريق استوديو الأهرام (20)
حريق استوديو الأهرام (20)

 

 

حريق استوديو الأهرام (21)
حريق استوديو الأهرام (21)

 

 

حريق استوديو الأهرام (22)
حريق استوديو الأهرام (22)

 

 

حريق استوديو الأهرام (23)
حريق استوديو الأهرام (23)

 

 

حريق استوديو الأهرام (24)
حريق استوديو الأهرام (24)

 

 

حريق استوديو الأهرام (25)
حريق استوديو الأهرام (25)

 

 

حريق استوديو الأهرام (26)
حريق استوديو الأهرام (26)

 

 

حريق استوديو الأهرام (27)
حريق استوديو الأهرام (27)

 

 

حريق استوديو الأهرام (28)
حريق استوديو الأهرام (28)

 

 

حريق استوديو الأهرام (29)
حريق استوديو الأهرام (29)

 

 

حريق استوديو الأهرام (30)
حريق استوديو الأهرام (30)

 

 

حريق استوديو الأهرام (31)
حريق استوديو الأهرام (31)

 

 

حريق استوديو الأهرام (32)
حريق استوديو الأهرام (32)

 

 

حريق استوديو الأهرام (33)
حريق استوديو الأهرام (33)

 

 

حريق استوديو الأهرام (34)
حريق استوديو الأهرام (34)

 

 







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