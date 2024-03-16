اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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النمسا تُحبط تهريب كمية كبيرة من الكوكايين بقيمة 14 مليون يورو

السبت، 16 مارس 2024 09:51 م
النمسا تُحبط تهريب كمية كبيرة من الكوكايين بقيمة 14 مليون يورو الشرطة النمساوية
أ ش أ

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 أعلن وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر اليوم عن ضبط 137 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة 14 مليون يورو؛ فى عملية تهريب قامت بها "عصابة صربية" نشطة على المستوى الدولى.

وقال كارنر - فى مؤتمر صحفى اليوم - إنه بفضل جهات التحقيق الدولية والوطنية، تمكنت قوات الامن من تحقيق نجاح تاريخى بضبط 137 كيلوجراما من الكوكايين.

وأوضح أن شحنات الكوكايين كانت متجهة إلى براتسلافا ومخبأة فى ألواح أرضية خشبية حيث كشفت الأشعة السينية للحاوية عن وجود مخالفات فى ألواح الأرضية الخشبية التى تحتوى على الكوكايين.

وذكر الوزير أنه من خلال التحقيقات المكثفة التى أجراها مكتب الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى، تم التعرف على العديد من المشتبه بهم فى الأراضى النمساوية.

ولفت إلى أنه من خلال إجراءات المراقبة التى نفذتها وحدات التحقيق النمساوية والسلوفاكية على مدار عدة أيام، تمت ضبطة أربعة من المشتبه بهم وهم يقومون بتفريغ الحاوية .

وأشار الوزير النمساوى إلى أنه تم اكتشاف شقة سرية للتخزين فى فيينا و معمل كوكايين فى كوتينجبرون حيث قام المتهم بمعالجة الكوكايين المهرب.







النمسا

الكوكايين

جيرهارد كارنر

الشرطة النمساوية

فيينا




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