المعمل الجنائى يستعد لمعاينة موقع حريق استوديو الأهرام بعد إخماده

كتب بهجت أبو ضيف

يستعد خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة لموقع اندلاع حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، عقب الانتهاء من إخماد النيران والسيطرة عليها، حيث يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لمحاصرتها قبل امتدادها لأنحاء الاستوديو.

ومن المقرر أن يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة لتحديد حجم الخسائر التي لحقت بمحتويات الاستوديو، بالإضافة إلى التوصل لسبب اشتعال النيران، كما سيستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال العاملين بالاستوديو، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، لبيان أسباب الحريق.

وفصلت الجهات المعنية بالجيزة، التيار الكهربائي عن موقع اشتعال النيران داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، في الوقت الذي يحاول فيه رجال الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق، الذي اشتعل بموقع تصوير خاص بإحدى المسلسلات.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن النيران التهمت موقع التصوير بسبب اشتعال الحريق بالأخشاب الخاصة بأعمال الديكور، وامتدت لعقار مجاور.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.