اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 04:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى يستعد لمعاينة موقع حريق استوديو الأهرام بعد إخماده

السبت، 16 مارس 2024 03:35 ص
المعمل الجنائى يستعد لمعاينة موقع حريق استوديو الأهرام بعد إخماده حريق استوديو الأهرام
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعد خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة لموقع اندلاع حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، عقب الانتهاء من إخماد النيران والسيطرة عليها، حيث يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لمحاصرتها قبل امتدادها لأنحاء الاستوديو. 
 
ومن المقرر أن يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة لتحديد حجم الخسائر التي لحقت بمحتويات الاستوديو، بالإضافة إلى التوصل لسبب اشتعال النيران، كما سيستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال العاملين بالاستوديو، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، لبيان أسباب الحريق.
 
وفصلت الجهات المعنية بالجيزة، التيار الكهربائي عن موقع اشتعال النيران داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، في الوقت الذي يحاول فيه رجال الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق، الذي اشتعل بموقع تصوير خاص بإحدى المسلسلات.
 
وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن النيران التهمت موقع التصوير بسبب اشتعال الحريق بالأخشاب الخاصة بأعمال الديكور، وامتدت لعقار مجاور. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
حريق (1)
حريق (1)

حريق (2)
حريق (2)

حريق (3)
حريق (3)

حريق (4)
حريق (4)

حريق (5)
حريق (5)

حريق (6)
حريق (6)

حريق (7)
حريق (7)

حريق (8)
حريق (8)

 







حريق استوديو الاهرام

استوديو الأهرام

الحماية المدنية بالجيزة

حريق الاستوديو




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة