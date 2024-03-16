اليوم السابع
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السعودية ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا"

السبت، 16 مارس 2024 03:00 ص
السعودية ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا" السعودية - أرشيفية
وكالات

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أعربت السعودية عن ترحيبها باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" وتعيين مبعوث معنى بمكافحة "الإسلاموفوبيا" مشيرة إلى تشجيعها للجهود الرامية لمكافحة التطرف.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته في حسابها على منصة "إكس": "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".

وأضاف البيان: "وتجدد الوزارة دعم المملكة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، مشيرة إلى تشجيع المملكة وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ودعمها الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع".







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