السجن لـ12 شخصا بتهمة اقتحام مبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج عام 2019

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قضت محكمة فى هونج كونج اليوم /السبت/، بسجن 12 شخصا عقب إدانتهم فى اتهامات تتعلق باقتحام مبنى المجلس التشريعى فى المدينة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى عام 2019.

ومن بين المتهمين: رئيسة الطلاب السابقة "ألثيا سوين" والممثل "جريجورى وونج" بالإضافة إلى الناشطين "فينتوس لاو" و"أوين تشاو"، قد أدينوا سابقا بتهمة ارتكاب أعمال الشغب كما أُدين بعضهم فى اتهامات أخرى ذات صلة.. وذكرت ذكرت قناة "إيه.بى.سى." الأمريكية أن القاضى أصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 أعوام ونصف العام و6 أعوام وأيضا 10 أشهر، وذلك على حسب درجة تورط المتهمين.

يشار إلى أن مئات المتظاهرين قد اقتحموا مبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج فى الأول من يوليو عام 2019 حيث قاموا بتشويه الصور وتحطيم الأثاث ورسم بعض الشعارات فى القاعة.