اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 11:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

السجن لـ12 شخصا بتهمة اقتحام مبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج عام 2019

السبت، 16 مارس 2024 09:00 م
السجن لـ12 شخصا بتهمة اقتحام مبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج عام 2019 هونج كونج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة فى هونج كونج اليوم /السبت/، بسجن 12 شخصا عقب إدانتهم فى اتهامات تتعلق باقتحام مبنى المجلس التشريعى فى المدينة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى عام 2019.

ومن بين المتهمين: رئيسة الطلاب السابقة "ألثيا سوين" والممثل "جريجورى وونج" بالإضافة إلى الناشطين "فينتوس لاو" و"أوين تشاو"، قد أدينوا سابقا بتهمة ارتكاب أعمال الشغب كما أُدين بعضهم فى اتهامات أخرى ذات صلة.. وذكرت ذكرت قناة "إيه.بى.سى." الأمريكية أن القاضى أصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 أعوام ونصف العام و6 أعوام وأيضا 10 أشهر، وذلك على حسب درجة تورط المتهمين.

يشار إلى أن مئات المتظاهرين قد اقتحموا مبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج فى الأول من يوليو عام 2019 حيث قاموا بتشويه الصور وتحطيم الأثاث ورسم بعض الشعارات فى القاعة.







هونج كونج

مظاهرات

المجلس التشريعى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة