الحماية المدنية تستعين بالسلم الهيدروليكى للسيطرة على حريق استوديو الأهرام

كتب كريم صبحى

امتدت ألسنة اللهب من حريق استوديو الاهرام الذى اندلاع منذ قليل فى أحد اماكن تصوير المسلسلات إلى ثلاثة مبان مجاورة، والتى يجرى حاليا إطفائها، حيث تم الاستعانة بسيارة إطفاء ذات سلم هيدروليكي من أجل السيطرة على الحريق بشكل رأسي.

والتهمت النيران محتويات موقع التصوير بشكل كامل وامتدت إلى الخارج حيث وصلت إلى العقارات المجاورة فيما دفعت الحماية المدنية بنحو 15 سيارة إطفاء.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.