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الحبس سنة لمتهم بـ"أحداث وسط البلد"

السبت، 16 مارس 2024 02:08 م
الحبس سنة لمتهم بـ"أحداث وسط البلد" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قضت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته في أحداث وسط البلد.
 
كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
 
وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
 
 






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