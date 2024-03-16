الأمم المتحدة تختار مصر ضمن 6 دول لعرض تجاربها فى الوقاية من الإدمان بفيينا

رسالة فيينا ــ مدحت وهبة

اختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة، حيث اعتبرتها من التجارب الرائدة، وافتتحت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا فعاليات الدورة 67 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد فى مدينة فيينا بدولة النمسا بمشاركة ممثلى 105 دول، وأيضا حضور أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى والسفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بفيينا.



الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة تتوسط الدكتور عمرو عثمان والكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير التحرير

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال جلسة الوقاية المبكرة المستندة للدليل العملى كاستثمار لخفض المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن المخدرات" تجربة الصندوق فى الوقاية المبكره، ضمن اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا، حيث تم اختيار 6 دول على مستوى العالم " مصر، المكسيك، البرازيل، إيطاليا، سنغافورة، قبرص" لعرض تجاربها فى مجال الوقاية من تعاطى المخدرات فى حضور ممثلى الدول المشاركة والمنظمات العالمية المعنية " منظمة الصحة العالمية ، مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، لجنة المنظمات غير الحكومية بفيينا، مجلس أوروبا محموعة "بومبيدو" إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية والأفريقية وسط إشادة من الحضور بتجربة من مصر .



الكاتب الصحفى مدحت وهبة خلال اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا

ونحج صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ برامج توعوية متكاملة لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة كما تستهدف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،أيضا العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن " 16023 "من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر ،وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب .