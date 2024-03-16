الأردن وسنغافورة يؤكدان استمرار التعاون فى جهود إيصال المساعدات إلى غزة

أ ش أ

أكد الأردن وسنغافورة استمرار التعاون والتنسيق فى جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم /السبت/، وزير الخارجية السنغافورى فيفيان بالاكريشنان، فى اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية الأردنية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

كما بحث الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلى على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين فى عديد قطاعات، وأشادا بالتعاون المتنامى فى عديد قطاعات حيوية.

واستعرض الوزيران، الخطوات التى اتخذت لتنفيذ مخرجات زيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد الأردني، إلى سنغافورة شهر يناير الماضى لمأسسة تعاون مستدام فى قطاعات التعليم والتعليم المهنى والتطوير الإداري.

وناقش الاجتماع - الذى حضره وزير الدولة لشؤون الدفاع فى سنغافورة زكى محمد - تطورات الأوضاع فى غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكر بيان وزارة الخارجية الأردنية، أن سنغافورة ستشارك فى عمليات الإنزال الجوية الأردنية فى غزة، حيث رافق زيارة الوزير إلى الأردن وصول طائرتى مساعدات إنسانية مختلفة ليتم إيصالها لغزة.

وثمن الصفدي، دعم سنغافورة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وإعلانها تبرعات جديدة لها، فيما ثمن وزير الخارجية السنغافورى الجهود التى تقوم بها المملكة بقيادة الملك عبدالله الثانى فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، وفى جهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.