اعترافات عاطلين: خفير الموقع سهل لنا الدخول وسرقا كابلات الكهرباء

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام جهات التحقيق في محكمة جنوب القاهرة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة كابلات كهرباء من مواقع تحت الإنشاء في منطقة المعادى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن عاطلان تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة نقل "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محمل عليها كابلات كهرباء بإجمالى وزن 3,5 طن "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالاشتراك مع خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية" تم ضبطه فى سرقة المهمات والكابلات الكهربائية المضبوطة حوزتهم من الموقع الإنشائى محل عمل الأخير.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.