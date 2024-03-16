استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مقبرة مدينة الخليل

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استشهد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /السبت/، بالبلدة القديمة فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل كثيف صوب الشاب محمود عبد الحافظ يوسف نوفل (42 عامًا)، إمام مسجد القاسم بالمدينة، أثناء تواجده فى مقبرة مدينة الخليل الإسلامية بمنطقة "الكرنتينا"، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى استشهاده، مشيرًا إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد.

وعززت قوات الاحتلال من انتشارها فى البلدة القديمة بمدينة الخليل وخاصة بمحيط الحرم الإبراهيمى الشريف، ومنعت الصحفيين من الوصول إلى المنطقة وعرقلت مرور المواطنين إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الشوارع فى المدينة ونصبت حواجزها العسكرية على الطرق الرئيسية المؤدية للخليل.

وفى وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد فى "حى الشعابة" بمدينة الخليل، وعاثت بمحتوياته خرابا، واحتجزت عائلته واستجوبتهم.

وباستشهاد الشاب نوفل، يرتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلى الشامل فى السابع من أكتوبر إلى 435 شهيدًا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.