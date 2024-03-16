إنجازات صندوق تحيا مصر.. إنهاء 7 مشروعات بقرى نصر النوبة في أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصدرت محافظة أسوان بياناً توضح فيه إنجازات صندوق تحيا مصر.. إنهاء 7مشروعات بقرى نصر النوبة بأسوان بتكلفة إجمالية 423.6 مليون جنيه من إجمالى 14 مشروعاً.

وذكرت محافظة أسوان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة إجمالية 423.6 مليون جنيه من إجمالى 14 مشروع تابع لصندوق "تحيا مصر"، فضلاً عن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024.

وتضم مشروعات صندوق "تحيا مصر" بقرى نصر النوبة مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة ، وتطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة، وتوريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، واستكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى بنصر النوبة.

وكذا تم توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، وإنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة ، وإنشاء شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة .



إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان (1)



إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان (2)



إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان (4)