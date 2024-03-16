إكسترا نيوز: مديرية أمن الجيزة تدفع بـ18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق استديو الأهرام

أفاد مراسل قناة إكسترا نيوز، بأن مديرية أمن الجيزة دفعت بـ18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق استديو الأهرام بالعمرانية.

ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهود السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل استوديو الأهرام، بمنطقة خاتم المرسلين في العمرانية.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.