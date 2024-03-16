إصابة 5 عمال فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 عمال، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى باتجاه قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة الفيوم، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الفيوم، بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 5 بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.