إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص والآخر ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بالقرب مدخل مدينة ملوي.

إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.