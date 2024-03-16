إحالة 3 سيدات للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب الدجل

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 سيدات إلى محكمة الجنح فى اتهامهن بالنصب على مواطنين بالدجل والشعوذة، حيث كشفت التحقيقات أن إحداهن زعمت قدرتها على " فك" أعمال السحر والشعوذة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من سيدة بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من إحدى القائمات على أعمال السحر والدجل وتحصلها منها على مبالغ مالية.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها معاونيها (سيدتين "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهن (3 هواتف محمول مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.