اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أ ش أ: وزير داخلية السودان يجدد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر

السبت، 16 مارس 2024 12:24 م
أ ش أ: وزير داخلية السودان يجدد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر العاصمة السودانية الخرطوم
أ ش أ

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أكد وزير الداخلية السوداني اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، متانة وتميز العلاقات المصرية السودانية، مجددا حرص السودان على تعزيزها في كافة أوجه التعاون الثنائي والاستمرار فيه بما يسهم في توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبي وادي النيل.

وقدم وزير الداخلية بالسودان خلال لقائه في مكتبه اليوم /السبت/، مع السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، وبحضور الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، شكره وتقديره إلى مصر حكومة وشعبا لكل التسهيلات التي قدمتها بعد الحرب لاسيما وأن مصر استضافت أعدادا كبيرة من السودانين تجسيدا لعمق الصداقة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال السفير هاني صلاح، إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات ومخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة وزيارة وزير الداخلية المكلف، لافتا إلى أن اللقاء اتسم بالشفافية وخاصة فيما يتعلق بخصوص تسهيل تأشيرات السودانين لمصر وأن مصر تتطلع إلى تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين.

 







وزير داخلية السودان

السودان

الحرب في السودان

العلاقات المصرية السودانية




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