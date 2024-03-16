اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 04:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوستن يزور ألمانيا للمشاركة فى الاجتماع الـ20 لـمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية

السبت، 16 مارس 2024 12:00 ص
أوستن يزور ألمانيا للمشاركة فى الاجتماع الـ20 لـمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية لويد أوستن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوجه وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ورئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون إلى رامشتاين بألمانيا يوم /الإثنين/ المقبل؛ لاستضافة الاجتماع الدورى لمجموعة الاتصال الداعمة لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن الاجتماع هو العشرون لـ "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية" منذ أن شكل أوستن المجموعة الدولية فى أبريل 2022.

وبحسب البيان؛ سينضم أوشتن وبراون إلى وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من حوالى 50 دولة لمناقشة الأزمة المستمرة فى أوكرانيا والتنسيق الوثيق المستمر من جانب المجتمع الدولى لتزويد الشعب الأوكرانى بالوسائل اللازمة للدفاع عن أراضيه السيادية.







لويد أوستن

أمريكا

ألمانيا

أوكرانيا

كييف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة