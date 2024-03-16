أوستن يزور ألمانيا للمشاركة فى الاجتماع الـ20 لـمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية

أ ش أ

يتوجه وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ورئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون إلى رامشتاين بألمانيا يوم /الإثنين/ المقبل؛ لاستضافة الاجتماع الدورى لمجموعة الاتصال الداعمة لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن الاجتماع هو العشرون لـ "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية" منذ أن شكل أوستن المجموعة الدولية فى أبريل 2022.

وبحسب البيان؛ سينضم أوشتن وبراون إلى وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من حوالى 50 دولة لمناقشة الأزمة المستمرة فى أوكرانيا والتنسيق الوثيق المستمر من جانب المجتمع الدولى لتزويد الشعب الأوكرانى بالوسائل اللازمة للدفاع عن أراضيه السيادية.