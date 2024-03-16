أقدم مساجد السويس.. "الأربعين" شيده الأهالى عام 1910 بأشهر الميادين "صور"

السويس – صبرى غانم

أجواء روحانية تعيشها داخل مسجد الأربعين في محافظة السويس، وخاصة في شهر رمضان، حيث يقع مسجد الأربعين بوسط أشهر ميدان بمحافظة السويس وهو ميدان الأربعين، ويحظى دائما المسجد باهتمام مسئولى الأوقاف بالسويس، ولا يمكن أن تذهب للسويس وخاصة ميدان الأربعين ولا يقع نظرك على مسجد الأربعين.

ويعتبر مسجد الأربعين، أو سيدي عبد الله الأربعين من أقدم المساجد في السويس، والذي بناه الأهالي عام 1910، بعد وفاة رجل صالح يقال إنه كان الشيخ عبد الله الأربعين، ويضم المسجد 3 أبواب رئيسية بابين يسارا يطلان على شارع الجيش الرئيسى، والثالث بالجهة اليمني ويطل مباشرة على سوق شميس الشعبي.

"كان رجلا صالحا وقاوم نظام الصخرة، واستشهد هو ورفاقه الاخرين وكانوا أربعين رجلا في معارك ضد المعتدين على قوافل الحج" يقول وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية في السويس "وصل الأربعين للسويس ورفاقه عقب البدء في حفر القناة، وكان يرفض نظام السخرة المتبع في العمل وثار ضده".

وأضاف: اسمه عبد الله بن مشهور بن على بن ابي بكر العلوي، وكان مشهورا عنه رؤيته لسيدنا الخضر عليه السلام، ويوضح أنه حصل على تلك المعلومات عبر استخلاصها من كتب الآثر.

ويروي وكيل الطرق الصوفية في السويس، أن بن مشهور ورفاقه عهدوا على نفسهم التصدي لمن يغيرون على قوافل الحجاج التي كانت تتلاقي تباعا في السويس بعد شهر رمضان، وتنطلق عبر خليج السويس، الى أراضي الحجاز، وعاهدوا الله على النصر أو الشهادة في تلك المعارك، ودفنوا على بعد أمتار من المسجد الذي بناه الأهالي عام 1910 وأطلقوا عليه اسم مسجد سيدي عبد الله الأربعين.

وتابع: أن الأربعين رجالا صدقوا عهدهم ونالوا الشهادة تباعا، وكان آخرهم عبد الله الذي توفى في عام 1124 هجريا، وفقا لكتاب (مشايخ بلا أضرحة) للباحث رضا الحلواني، وأنشا الأهالي مسجدا قرب قبره.

وأشار وكيل الطرق الصوفية، أن هناك عدة مساجد تحمل اسم الشيخ الأربعين موجودة في جرجا بسوهاج، وفي بورسعيد وكوبري الجميل بالشرقية وإمبابة بالقاهرة، والبهنسية، وهي مساجد بلا أضرحة، وعن الاحتفال بمولده في ليلة النصف من شعبان، فيقول إن "المحليات" في السويس هي من حددت ذلك الوقت من كل عام تبركا بتلك الأيام التي يستعد فيها الناس لاستقبال شهر رمضان.