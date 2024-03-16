أخبار مصر.. مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تكثيف القوات الجوية المصرية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

فى إطار تقديم كافة أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومى 15- 16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة .

استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة غدا فى الدوحة بمشاركة مسؤولين مصريين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل: "استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة غدا في الدوحة بمشاركة رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين ورئيس الموساد". مصر تطالب إسرائيل بإزالة القيود أمام دخول المساعدات لغزة عبر المنافذ البرية أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية، السفير أحمد أبو زيد، أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة إلى غزة من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالباً إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة. رئيس الوزراء: سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل حريق استديوهات الأهرام توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات. مدبولى يوجه بصرف مبلغ 15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة من حريق استديوهات الأهرام وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بصرف فورى لمبلغ 15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة فى حريق استديوهات الأهرام كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة لحين إصلاح العمارات والوحدات وإعادتهم إليها .

وزارة المالية: الإفراج النهائى عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، لافتًا إلى أننا حريصون على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.. علمًا بأنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: الوضع فى غزة وصمة عار على جبين إنسانيتنا قال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، "إن الوضع في غزة يُشكل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة ووصمة عار على جبين إنسانيتنا".

وزارة التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام من منهج الترم الثانى بأكمله

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى من المنهج بأكمله، حيث إن الأجزاء التى تم تقييم الطلاب فيها بامتحانات الشهور سيتم وضع أسئلة منها بامتحانات نهاية العام الدراسى، مشيرة إلى أن الإدارات التعليمية والمديريات ملتزمة بوضع الأسئلة فى إطار المواصفة التى تحددها الوزارة تضمن جميع جزئيات المنهج الدراسى. وزارة الصحة تكشف الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدولة وفيما لم يرد به نص خاص بالاسعار يعمل في شأنه بقائمة الأسعار المرفقة الجديدة. الأرصاد: سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع والعظمى على القاهرة تسجل 22 درجة أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهية العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، لكن اعتبارا من اليوم سوف تظهر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد فرص سقوط الأمطار والأجواء الشتوية مع بداية الأسبوع في معظم محافظات الجمهورية. أكثر من 80 شهيدا إثر قصف إسرائيلى على منازل فى مخيم النصيرات ورفح وغزة استشهد أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومباني في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

FDA توافق على أول دواء لعلاج الكبد الدهنى والتندب الناتج عن الالتهاب