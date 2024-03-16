أخبار مصر.. الإفراج النهائى عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة المالية: الإفراج النهائى عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، لافتًا إلى أننا حريصون على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.. علمًا بأنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: الوضع فى غزة وصمة عار على جبين إنسانيتنا قال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، "إن الوضع في غزة يُشكل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة ووصمة عار على جبين إنسانيتنا".

وزارة التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام من منهج الترم الثانى بأكمله

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى من المنهج بأكمله، حيث إن الأجزاء التى تم تقييم الطلاب فيها بامتحانات الشهور سيتم وضع أسئلة منها بامتحانات نهاية العام الدراسى، مشيرة إلى أن الإدارات التعليمية والمديريات ملتزمة بوضع الأسئلة فى إطار المواصفة التى تحددها الوزارة تضمن جميع جزئيات المنهج الدراسى. وزارة الصحة تكشف الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدولة وفيما لم يرد به نص خاص بالاسعار يعمل في شأنه بقائمة الأسعار المرفقة الجديدة. الأرصاد: سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع والعظمى على القاهرة تسجل 22 درجة أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهية العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، لكن اعتبارا من اليوم سوف تظهر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد فرص سقوط الأمطار والأجواء الشتوية مع بداية الأسبوع في معظم محافظات الجمهورية. أكثر من 80 شهيدا إثر قصف إسرائيلى على منازل فى مخيم النصيرات ورفح وغزة استشهد أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومباني في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

FDA توافق على أول دواء لعلاج الكبد الدهنى والتندب الناتج عن الالتهاب