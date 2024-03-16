أخبار × 24 ساعة.. وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة تكشف خدمات مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس
الزراعة: تتبع المنتجات المصدرة من المزرعة حتى ميناء الوصول بالدولة المستوردة
وزيرة البيئة تطالب بربط القضية الفلسطنية بالملف البيئى
وزارة الزراعة: إنشاء منظومة للتحول الرقمى لتقليل مدة الإفراج الجمركى للسلع
6 إجراءات تتخذها وزارة البيئة للقضاء على تلوث القاهرة الكبرى
دار الإفتاء: الإسلاموفوبيا من الظواهر التى باتت تؤرِّق المجتمعات الغربية
نقيب الزراعيين: خطة لتغيير ثقافة الخريجين وتأهيلهم للعمل فى القطاع الزراعي
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