اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 03:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024

السبت، 16 مارس 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 وزارة المالية - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
الصحة تكشف خدمات مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس

نقيب الزراعيين: خطة لتغيير ثقافة الخريجين وتأهيلهم للعمل فى القطاع الزراعي

 






مرتبات ابريل

مرتبات مايو

وزارة المالية

موعد المرتبات

التعليم

الزراعه

دار الافتاء

التعليم العالى

التربيه والتعليم

جامعة حلوان

الاوقاف

البيئه

الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة