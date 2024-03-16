اليوم السابع
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أبرز 8 معلومات عن مبادرة استيراد السيارات للمواطنين المقيمين بالخارج

السبت، 16 مارس 2024 03:03 م
أبرز 8 معلومات عن مبادرة استيراد السيارات للمواطنين المقيمين بالخارج سيارات
كتب - أحمد يعقوب

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أعلنت وزارة المالية عن الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات.
 
وأكدت وزارة المالية، تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.
 
ويحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.
أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت. 
 
ويرصد "اليوم السابع  أبرز 8 معلومات عن المبادرة.
 
 
- الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج 
 
- صدور 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات 
 
- تعزيز التواصل المباشر مع الراغبين فى الاستفادة من «مبادرة السيارات»
 
- عدد من سجلوا طلباتهم إلكترونيًا حتى الآن 470 ألفًا
 
- «15460» خط ساخن دولى للرد الفوري على أي استفسارات
 
- لجنة دائمة بالمنافذ والعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي 
 
- مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات 
 
- تخصيص رقم موبايل وواتس آب لتلقى أسئلة المستفيدين من «مبادرات السيارات» من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222
 
 






وزارة المالية

مبادرة استيراد السيارات

سيارات




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