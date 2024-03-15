6 معلومات عن خطة تجميل ورصف الشوارع بكفر صقر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ان المحافظة تسير بخطي منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ففي مركز كفر صقر، جاري إنهاء مشروع ممشي و مسطح اخضر كمتنفس لاهالي، ورفع كفاءة الطرق والرصف، بالإضافة الي الشوارع الداخلية التي رصفت بالانترلوك، وتجميل عدد من الميادين الرئيسية.

ويقدم اليوم السابع، 6 معلومات عن خطة تجميل بكفر صقر..

1- إقامة ممشي وتركيب مقاعد رخامية وأعمدة ديكوريه ومسطحات خضراء على مسافة 1350 متر ليكون متنفساً لأبناء المدينة.

2- رصف شارع الجمهورية الغربى، وذلك بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

3- رصف ورفع كفاءة شارع حي السلام بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه.

4- إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية والمُقام على مساحة 800 متر وبتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه، لاستيعاب سيارات ومعدات النظافة بالمركز للارتقاء بمنظومة النظافة.

5- تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الفرعية والجانبية بحيي النصر والنهضة بإجمالي مساحة مسطحة 13 ألف متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه .

6- إنتهاء أعمال رد الشيء لأصلة بشارع بنك مصر وتفريعاته بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه ، وتهيئته امام حركة السيارات والمارة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.