6 معلومات عن خطة تجميل ورصف الشوارع بكفر صقر فى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ان المحافظة تسير بخطي منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ففي مركز كفر صقر، جاري إنهاء مشروع ممشي و مسطح اخضر كمتنفس لاهالي، ورفع كفاءة الطرق والرصف، بالإضافة الي الشوارع الداخلية التي رصفت بالانترلوك، وتجميل عدد من الميادين الرئيسية.
ويقدم اليوم السابع، 6 معلومات عن خطة تجميل بكفر صقر..
1- إقامة ممشي وتركيب مقاعد رخامية وأعمدة ديكوريه ومسطحات خضراء على مسافة 1350 متر ليكون متنفساً لأبناء المدينة.
2- رصف شارع الجمهورية الغربى، وذلك بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.
3- رصف ورفع كفاءة شارع حي السلام بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه.
4- إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية والمُقام على مساحة 800 متر وبتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه، لاستيعاب سيارات ومعدات النظافة بالمركز للارتقاء بمنظومة النظافة.
5- تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الفرعية والجانبية بحيي النصر والنهضة بإجمالي مساحة مسطحة 13 ألف متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه .
6- إنتهاء أعمال رد الشيء لأصلة بشارع بنك مصر وتفريعاته بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه ، وتهيئته امام حركة السيارات والمارة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.
جانب من الاعمال (1)
جانب من الاعمال (2)
جانب من الاعمال (3)
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