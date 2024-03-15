3 فوائد لطبق الشورية فى الإفطار طوال شهر رمضان.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

استعرض المعهد القومى للتغذية ، فوائد تناول طبق من الشوربة الدافئة على وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، حيث أكد أن له فوائد عديدة، تتمثل فى:

1- الشوربة الدافئة تسهل بدء عمل المعدة لاستقبال الطعام .

2- الشوربة الدافئة تمد بكمية سوائل يحتاجها الجسم.

3- الشوربة الدافئة تمنح إحساسا سريعا بالشبع.

وأشار إلى أن أولى خطوات الإفطار للصائم، يُفضل أن تكون كسر الصيام بالماء والتمر أو العصير الطبيعى ثم الانتظار 11 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار، وذلك لتهيئة الجسم لاستقبال الطعام وارتفاع مستوى السكر بالدم إلى المعدلات الطبيعية تدريجيا، كما أنه فى خلال هذه الدقائق تقوم المعدة بإرسال إشارات الشبع للمخ، فيقلل ذلك من الشعور بالجوع الشديد والإقبال على الطعام بنهم، مما يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام والإصابة بالتخمة، وبعد مرور تلك المُدة يمكنك تناول كوبا من الحساء.

وبعد ذلك تناول أهم أنواع الأغذية الواجب توافرها على طاولة الإفطار، هى: السلاطة الخضراء، حيث أنها تساعد على ملء المعدة مما يساعد على تقليل الإحساس بالجوع، وغنية بالماء التى تبقى فى خلايا الجسم لمدة طويلة مما يساعد على التقليل بالشعور بالعطش، كما أنها تساعد على تحسين عملية الهضم لأنها غنية بالألياف الغذائية، ويتبعها تناول البروتين، مثل: اللحوم، الدجاج، الأسماك، الفول، الفاصوليا البيضاء، اللوبيا، بجانب تناول الخضار المطهى، والقليل من النشويات، مثل: الأرز، المكرونة، الخبز، كما احرص على تناول كوبين من الماء مع وجبتك، بدلا من المياه الغازية أو المشروبات عالية السكر مثل التمر الهندى، والكركدية، وقمر الدين.