20 مارس.. مسابقة للقرآن والابتهالات بمسرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تعلن إدارة الأنشطة الطلابية ب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن تنظيم مسابقة القرآن الكريم والابتهالات، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتقام المسابقة بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتُعقد المسابقة على مسرح الجامعة يوم الأربعاء المقبل 20 مارس في تمام الحادية عشر صباحاً.