وزير الخارجية الإيطالى يستبعد إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا

وكالات

استبعد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى إرسال قوات إيطالية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن روما لا تريد الحرب مع روسيا.

وقال تاياني في تصريح لقناة "ريتي 4" الإيطالية، الخميس: "استبعد إرسال القوات إلى أوكرانيا، لأننا نريد السلام والمفاوضات ولا نريد أن نخوض غمار الحرب ضد روسيا".

وأضاف: "نحن لا ندرس موضوع إرسال قوات للقتال هناك، وإيطاليا تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها فقط".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن المشاركين في مؤتمر الدول الداعمة لأوكرانيا، الذي عقد في باريس يوم 26 فبراير الماضي، بحثوا إمكانية أرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لدعم قواتها.

وأوضح ماكرون أنه لا يوجد هناك إجماع بشأن هذه الفكرة، لكنه لم يستبعد هذا الخيار.

بدورهم، أعلن قادة معظم الدول الغربية وحلف الناتو، أنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى أوكرانيا.