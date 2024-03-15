بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي اليوم الجمعة في النمسا قضايا السلامة والأمن النوويين والضمانات؛ بما في ذلك وجود الوكالة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.
وأكد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي لمهمة التحقق العالمية من عدم انتشار الأسلحة النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك معالجة قضايا التحقق المعلقة في إيران. وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشار بلينكن إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا؛ للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في تغير المناخ العالمي.
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