وأكد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي لمهمة التحقق العالمية من عدم انتشار الأسلحة النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك معالجة قضايا التحقق المعلقة في إيران. وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار بلينكن إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا؛ للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في تغير المناخ العالمي.