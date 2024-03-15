واشنطن وسول يناقشان الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل

أ ش أ

يناقش وزير الخارجية الكورى الجنوبى، جو تيه- يول، ووزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، التحالف الثنائى والديمقراطية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية عندما يجتمعان وجهًا لوجه فى سول مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لبيان لمكتب وزير الخارجية الكورى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "ليم سو-سوك"، من المقرر أن يستضيف الوزير "جو" اجتماع لنظيره الأمريكى يوم الاثنين، حيث سيجريان أيضًا محادثات ثنائية.

ومن المتوقع أن يصل "بلينكن" إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد لحضور الجزء الوزارى من قمة الديمقراطية، وهى تجمع متعدد الأطراف بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز التضامن والقيم المشتركة بين الدول الديمقراطية.

وقال ليم: "ستعقد المناقشة بشأن التعاون الديمقراطى بين البلدين اللذين يشتركان فى القيم، مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وسبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وفى جميع أنحاء العالم".

وتأتى المحادثات المتوقعة بعد أسابيع فقط من اللقاء بين "بلينكن" و"جو" فى واشنطن أثناء زيارة "جو" للولايات المتحدة الشهر الماضي. وكانت هذه أول محادثات شخصية بينهما منذ تولى "جو" منصبه فى يناير.

وبعد رحلته إلى سول، من المتوقع أن يغادر "بلينكن" إلى الفلبين، حيث سيجرى محادثات ثلاثية تشمل اليابان، ومن المرجح أن يتصدر تصاعد التوترات الأخير مع الصين فى بحر الصين الجنوبى جدول الأعمال.