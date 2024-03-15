اليوم السابع
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نفحات شهر رمضان.. صلاة التراويح من مسجد أم القرى فى المنوفية.. فيديو

الجمعة، 15 مارس 2024 08:37 م
نفحات شهر رمضان.. صلاة التراويح من مسجد أم القرى فى المنوفية.. فيديو صلاة التراويح من مسجد أم القرى بالمنوفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد أم القرى بمحافظة المنوفية، وذلك لرصد سادس صلاة تراويح فى شهر رمضان الكريم، وسط إقبال كبير من المواطنين لأداء صلاة التراويح وسط فرحه تملأ الوجوه فرحة بقدوم شهر رمضان الكريم ، شهر العبادات والنفاحات.

وكان الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، على جميع مستوى إدارات المحافظة بأكملها.
 
 
وأضاف فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتنظيف المساجد على مستوى الإدارات بالمحافظة، مع استمرارها طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أنه يتم إقامة صلاة التراويح بمايقرب من 6 آلاف مسجدا على جميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة.
 
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على مدير الإدارات بالمرور اليومى على جميع المساجد فى شهر رمضان، عن طريق المفتشين على مستوى الإدارات بالمحافظة.

 







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