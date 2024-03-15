نفحات شهر رمضان.. صلاة التراويح من مسجد أم القرى فى المنوفية.. فيديو

وكان الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، على جميع مستوى إدارات المحافظة بأكملها.

وأضاف فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتنظيف المساجد على مستوى الإدارات بالمحافظة، مع استمرارها طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أنه يتم إقامة صلاة التراويح بمايقرب من 6 آلاف مسجدا على جميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على مدير الإدارات بالمرور اليومى على جميع المساجد فى شهر رمضان، عن طريق المفتشين على مستوى الإدارات بالمحافظة.