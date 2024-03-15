نشرة المحافظات.. التحالف الوطنى يوزع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا

اعداد - عماد عرفة

شهدت محافظات مصر اليوم الجمعة، عدة أحداثا هامة و متنوعة وزيارات مختلفة، منها إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ب أسيوط ، حيث قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للازالات التي بدأت 24 فبراير الماضي وتنتهي اليوم 15 مارس 2024 لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



التحالف الوطنى يوزع 400 كرتونة على الأسر المستحقة بالعاشر من رمضان اليوم التحالف الوطنى التحالف

تقوم جمعية رسالة فرع العاشر من رمضان، اليوم الجمعة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ، بتوزيع 400 كرتونة على الأسر الاولى بالرعاية، وذلك في إطار سعي التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات



وزارة التنمية المحلية: برنامج خاص للتنمية الحضرية والريفية بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة علي تطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية، لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية



وفد فرنسي يزور أكبر محطة معالجة صرف صحى بالإسكندرية لتوليد الطاقة

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، محطة معالجة التنقية الشرقية بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد أكبر محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية تم تنفيذها بطاقة 800 ألف م3/يوم لخدمة حوالي 4.5 مليون نسمة.



معبر رفح مفتوح.. استمرار إدخال شاحنات مساعدات لغزة واستقبال جرحى

شهد معبر رفح اليوم الجمعة استمرار الحركة بين مصر وغزة، و استقبلت مصر مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، والذين وصلوا عن طريق معبر رفح بالتزامن من إدخال دفعة مساعدات جديدة لقطاع غزة.



إزالة 150 مقبرة مخالفة على أراضى أملاك الدولة بأبو زعبل فى الخانكة

شنت الوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة، وبالتحديد بمنطقة جمعية النصر التابعة للوحدة المحلية، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة، وبحضور ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس المدينة، وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل، والقسم الهندسى والأملاك بالوحدة.



افتتاح 11 مسجدا جديدا بالبحيرة بتكلفة 27 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة ، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 135 رحلة طيران أسبوعية بداية من غد

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من غدا السبت، وحتى نهاية الأسبوع، 135 رحلة طيران دولية أوروبية أسبوعية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية من قبل سلطات المطار على الوافدين فور وصولهم أرض المطار.



تقديم 2484 خدمة خلال قافلة علاجية بقرى حياة كريمة بأسوان.

واصلت وزارة الصحة، تنظيم قوافل طبية علاجية بقرى محافظة أسوان ، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين فى أماكنهم تيسيرا عليهم



التحالف الوطنى بكفر الشيخ ينظم مسابقة كبرى فى حفظ القرآن الكريم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكفر الشيخ، عن تنظيم مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون منطقة كفرالشيخ الأزهرية، ومديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وقصر ثقافة كفر الشيخ، ويتم اختيار 30 فائزا وتكريمهم بجوائز قيمة، وسيتم اختيار 3 فائزين من كل مركز من مراكز المحافظة.