مياه بنى سويف: تنفيذ 150حملة توعوية العام الماضى استهدفت 45 ألف مواطن

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، حملات توعوية قام بها فريق التوعية بالشركة، لحث المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وشارك فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف فى تنفيذ حملات د توعية ميدانية مباشرة استهدفت مختلف الفئات العمرية لتعريف المواطنين بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أن فريق التوعية بالشركة ، نفذ العديد من الحملات التى استهدفت القرى والمدن والأسواق وكذلك المحلات التجارية ، بالإضافة إلى دور العبادة والمدارس.

وأضافت المهندسة دينا عمر أن الحملات التى تم تنفيذها تأتى في إطار الجهود التوعوية لتعزيز ورفع الوعي المائي لدى المواطنين، وتضمنت الحملة الميادين العامة بمحافظة بنى سويف والمحلات التجارية والأسواق .

وأشارت المهندسة دينا عمر أنه خلال العام المنتهى 2023 تم تنفيذ 150 حملة توعوية استهدفت 45 الف مواطن من مختلف الأعمار.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أهمية التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وأضافت المهندسة دينا عمر أن الحملات تستهظف شرح مستجدات الوضع المائى فى مصر وكذلك تطورات المشروعات القومية التى تنفذ فى محافظة بنى سويف من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم تلك الندوات هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياة اليومية، وكذلك الحفاظ على شبكات الصرف الصحى والبيئة من التلوث للمواطنين، من خلال خطبة الجمعة، والفعاليات الدينية المختلفة .



الجملة تستهدف الفتيات والسيدات



تعليق ملصقات على المحلات



توزيع الملصقات



توعية المواطنين خلال الحملات



جانب من الحملات