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موعد أذان المغرب فى مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم

الجمعة، 15 مارس 2024 01:00 م
موعد أذان المغرب فى مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم مدفع الإفطار - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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ننشر موعد أذان المغرب ومدة ساعات الصوم فى  كافة مناطق محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة خامس أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبحث عنها كبير من المواطنين عن الموعد.
 
ويستعرض اليوم السابع مواقيت الأذان ومدة ساعات الصوم فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة، والمواعيد حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
 
ـ مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء موعد اذان المغرب الساعة 5.53، ومدة ساعات الصوم 13 ساعه و 46 دقيقة.
ـ مدينة بئر العبد موعد اذان المغرب الساعة 5.56، و مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46  دقيقه.
ـ مدينة رفح الجديدة موعد اذان المغرب الساعة 5.52، و مدة ساعات الصوم 13 ساعة و47 دقيقة .
كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح .






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