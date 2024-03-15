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من هو محمد عبدالله مصطفى رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد؟ القاهرة الإخبارية تكشف

الجمعة، 15 مارس 2024 04:00 ص
من هو محمد عبدالله مصطفى رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد؟ القاهرة الإخبارية تكشف محمد عبدالله مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني
إبراهيم حسان

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استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن محمد عبدالله مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد.
 
جاء في التقرير أن محمد عبدالله مصطفى مواليد محافظة طولكرم 1954، حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية 1976، كما حصل على ماجستير في الإدارة عام 1983 من جامعة جورج تاون.
 
وبدأ حياته العملية مهندسا بالكويت، كما عين مستشارا اقتصاديا للرئيس الفلسطيني عام 2005، وتولى وزارة الاقتصاد عام 2014 لمدة عام.
 
ويشغل منصب محافظ فلسطين لدى صندوق النقد العربي، ويتولى رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.






محمد مصطفى

الحكومة الفلسطينية

فلسطين

محمود عباس




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