مظاهرات لدعم غزة أمام مقر الحكومة النمساوية تزامنا مع زيارة بلينكين.. فيديو

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تظاهر عدد من أبناء الجاليات العربية ومناصرى القضية الفلسطينية مساء اليوم /الجمعة/ أمام مقر المستشارية النمساوية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى فيينا .

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ورددوا عبارات "أوقفوا الإبادة الجماعية فى غزة" و"العار على حكومة النمسا".

🇦🇹🇵🇸 Austria stands with Palestine! pic.twitter.com/UY6zTpu1GT — The Saviour (@stairwayto3dom) March 15, 2024

وفى السياق، بحث المستشار النمساوى كارل نيهمر اليوم مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، القضايا الأمنية والصراع فى الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا والالتزام المشترك بالاستقرار فى غرب البلقان.

وأوضح نيهمر أن النمسا باعتبارها دولة محايدة ومضيفا لأحد مقارات للأمم المتحدة؛ فإنه من المهم بالنسبة للنمسا الحفاظ على اتصالات جيدة مع اللاعبين العالميين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وتعميق الشراكات الاستراتيجية معها .