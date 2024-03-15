اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 11:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مظاهرات لدعم غزة أمام مقر الحكومة النمساوية تزامنا مع زيارة بلينكين.. فيديو

الجمعة، 15 مارس 2024 08:51 م
مظاهرات لدعم غزة أمام مقر الحكومة النمساوية تزامنا مع زيارة بلينكين.. فيديو مظاهرات تضامنا مع فلسطين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تظاهر عدد من أبناء الجاليات العربية ومناصرى القضية الفلسطينية مساء اليوم /الجمعة/ أمام مقر المستشارية النمساوية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى فيينا .

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ورددوا عبارات "أوقفوا الإبادة الجماعية فى غزة" و"العار على حكومة النمسا".

وفى السياق، بحث المستشار النمساوى كارل نيهمر اليوم مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، القضايا الأمنية والصراع فى الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا والالتزام المشترك بالاستقرار فى غرب البلقان.

وأوضح نيهمر أن النمسا باعتبارها دولة محايدة ومضيفا لأحد مقارات للأمم المتحدة؛ فإنه من المهم بالنسبة للنمسا الحفاظ على اتصالات جيدة مع اللاعبين العالميين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وتعميق الشراكات الاستراتيجية معها .

 







مظاهرات

النمسا

غزة

قطاع غزة

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة