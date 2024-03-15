مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث بالطريق الصحراوي بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة مكروباص بتروسيكل بالطريق الصحراوي أمام مركز العدوة شمال المنيا.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بحدوث تصادم سيارة ميكروباص، بتروسيكل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوه شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين وقوع الحادث أمام مركز لعدوة باتجاه أسيوط.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: علاء حسن ثابت، 50 سنة، فلاح مقيم مركز ملوي وسيد أحمد محمد، 49 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ملوي.

فيما أسفر الحادث عن إصابة عن 10اشخاص باصابات متنوعة، وتم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي مغاغة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.